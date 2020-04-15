Оренбург, , 08:29 — REGNUM Главные социально-экономические последствия борьбы с эпидемией в России — это рост безработицы и снижение доходов населения. В условиях, когда доходы населения снижались и до этого шесть лет подряд, и когда у 70% жителей страны нет сбережений, ситуация чревата серьезной социальной и политической напряженностью. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

Эксперт предположила, что, возможно, в ближайшее время правительство РФ предпримет дополнительные меры для смягчения таких последствий. На это можно рассчитывать после заключенного РФ соглашения с ОПЕК и другими странами о сокращении объемов добычи нефти. Стабилизация цен на нефть позволит власти больше средств выделить на поддержку российской экономики.

Галина Шешукова считает, что нужно прислушаться к мнению экспертов, как отечественных, так и зарубежных, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий для России. И, кроме того, необходимо очень внимательно рассмотреть опыт других стран. Нельзя допустить повторения тех ошибок, которые допустили власти Италии, Испании, которые запоздали с принятием эффективных мер. Хотя многое зависит и от национального характера населения. Дисциплинированность немцев, не допускавших массового нарушения установленных властью правил, значительно снизила число жертв коронавируса в Германии. «Вместе с тем, очевидно, что готовых рецептов выхода из ситуации нет», — подчеркнула она.

Политолог и социолог сделал акцент на том, что нужна достоверная статистика по регионам страны на основе роста числа протестированных граждан. Без достоверной статистики невозможно принимать правильные решения. Необходимо регулярное общение представителей федеральной и региональной власти и общества. Информационная открытость власти — это лучший способ предотвратить панику и получить поддержку граждан.

«Можно также согласиться с омбудсменом Борисом Титовым, который считает, что основной упор власти должны сделать на поддержание реального сектора экономики, прежде всего путем борьбы за сохранение рабочих мест. Именно те предприниматели, которые сохранят рабочие места и должны быть максимально поддержаны государством», — сказала Шешукова.