Владивосток, , 08:27 — REGNUM В Приморском крае отменили проведение первомайской демонстрации, сообщает 15 апреля региональное правительство.

Отмечается, что решение об отмене массовых мероприятий на 1 мая вызвано непростой эпидемиологической ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день в Приморье.

«В сегодняшней обстановке мы не можем тратить масштабные ресурсы, в том числе денежные средства, на первомайскую демонстрацию и подвергать людей дополнительному риску», — сообщили в региональном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Приморье для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также для тех, кто находился с ними в контакте или имеет схожую симптоматику, сразу в трёх городах края — Владивостоке, Находке и Уссурийске появятся инфекционные госпитали. Всего в настоящее время в крае под данные цели развёрнуто 255 коек.

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