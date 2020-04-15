Амстердам, , 08:22 — REGNUM Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) 14 апреля в своей ежедневной сводке сообщил о 122 новых жертвах от коронавируса. Данный показатель значительно ниже прошлого вторника (234). Возможно, это связано с прошедшими пасхальными выходными.

До сих пор наибольшее количество новых смертных случаев приходилось на вторники. RIVM объясняет это тем, что смерти и госпитализации за пятницу, субботу и воскресенье часто регистрируются только в понделельник. Однако минувший понедельник пришёлся на пасхальные выходные. Поэтому ожидается, что на этой недели пик сообщений о смертных случаях переместиться на среду.

По сравнению с прошлым вторником 14 апреля также снизилось число госпитализаций: 210 против 292. Число госпитализаций с начала апреля постепенно снижается. По мнению RIVM, это говорит о действенности карантинных мер.

Из данных, обнародованных на прошлой неделе Центральным статистическим бюро Нидерландов, следует, что действительное число жертв может быть в два раза больше, чем сообщается RIVM.

Общее число выявленных заражений в стране на 14 апреля составляет 27.419 случаев, что на 868 больше, чем накануне. Действительное число заражений выше, поскольку не все пациенты проверяются на заражение. Тесты проходят прежде всего медицинские работники (28% от всех тестированных лиц), госпитализированные пациенты, обитатели домов престарелых и другие уязвимые лица.

Среди заражённых медицинских работников 81% — женщины. Среди других коронапациентов отношение между мужчинами и женщинами составляет около 50 на 50%. Около половины заражённых медицинских работников моложе 45 лет. При этом среди госпитализированных и среди скончавшихся коронапациентов большинство составляют мужчины (в обоих случая — около 2/3).