Сеул, , 08:27 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирусом заразились сотрудник базы «Кэмп Хамфрис» и один из членов семьи сотрудника, работающего на базе расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

Напомним, что 25 марта представители Командования силами США в Южной Корее объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 591.