Туймазинский район, Башкирия, , 08:30 — REGNUM Животновода обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мальчику по неосторожности в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в Туймазинском районе летом 2018 года семья из четырех человек с собакой гуляла по полю, на котором паслись коровы. В какой-то момент крупный рогатый скот побежал в сторону людей и сбил их с ног. Женщина и ребятишки получили травмы различной степени тяжести. При этом 9-летнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту в отношении 26-летнего животновода было возбуждено уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, поскольку, как считают следователи, он отвечал за выпас скота и не обеспечил безопасность людей.

Отмечается, что свою вину обвиняемый признал.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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