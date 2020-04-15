Москва, , 08:19 — REGNUM В начале марта в среднем по России число пациентов с бессимптомным коронавирусом было около 10%, на сегодняшний день — 30%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, чем больше людей тестируют на коронавирус, тем больше выявляют заболевших без признаков инфекции.

При этом, отметила Попова, по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 14 апреля, зафиксировано 21 102 подтверждённых случая заражения коронавирусом, полностью выздоровели 1694 человека, 170 случаев заболевания закончились летальным исходом.

В настоящее время Россия является одной из ведущих стран в мире по абсолютному числу проведённых тестирований и по количеству выполненных тестов на 100 тысяч человек. Всего в стране было сделано более 1,4 млн тестов.

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