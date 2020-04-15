Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Праздничное богослужение на Пасху обязательно будет проведено. Такое заявление сделал 14 апреля митрополит Зугдидский и Цаишский, владыка Герасим, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Пасхальное богослужение обязательно будет проведено, а как оно пройдет, об этом официальное заявление сделает патриархия», — сказал священнослужитель журналистам.

Он отметил, что патриархия Грузинской православной церкви (ГПЦ) сделает официальное объявление о том, каким будет порядок проведения праздничной литургии. На вопрос журналистов, будут ли ужесточены правила на богослужении, митрополит Герасим ответил, что ужесточения уже введены.

Как сообщало ИА REGNUM, ГПЦ не стала отменять воскресные богослужения на время карантина, объявленного из-за распространения коронавируса в Грузии. Прихожане на них стоят в церковных дворах и держат между собой дистанцию.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что церкви закрывать на Пасху не будут.

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