Владивосток, , 08:19 — REGNUM В Приморье принято решение об отмене первомайской демонстрации из-за рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По состоянию на 15 апреля в Приморье официально подтверждено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Традиционное многотысячное шествие по историческому центру Владивостока, концерты на Спортивной набережной и других локальных площадках города не будут проводить в этом году в Международный день солидарности трудящихся», — сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге из-за коронавируса предложили отменить торжества, приуроченные к празднованию Дня Победы.