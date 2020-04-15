Бразилиа, , 08:15 — REGNUM 99-летний ветеран Второй мировой войны бразилец Эрнандо Армелиндо Пивета выздоровел после заболевания COVID-19, став самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось побороть болезнь, 14 апреля передает телеканал G1, ссылаясь на бразильский минздрав.

Пивета был госпитализирован в больницу 6 апреля из-за непрекращающегося кашля. В связи с преклонным возрастом медики сперва поместили пациента в отделение интенсивной терапии. При этом он смог дышать самостоятельно и аппарат искусственной вентиляции легких ему не потребовался. При выписке персонал медучреждения проводил ветерана аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Бразилии после заболевания COVID-19 излечилась 97-летняя пациентка Джина Даль Коллето.

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