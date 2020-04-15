Новосибирск, , 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Данные приводятся по состоянию на 9:00 (5:00 мск). Отмечается, что среди новых инфицированных — жительница Бердска. Двое пациентов приехали из Москвы и Сочи, остальные — контактные лица.

Отметим, по состоянию на 15 апреля всего в Новосибирской области выявлено 114 пациентов с коронавирусом, 12 человек выздоровели, один скончался. По данным на 14 апреля, в России выявлено 21 102 случая.

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