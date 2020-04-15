Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев в республике достигло сотни.

Из них 23 человека уже выписаны из больницы. В Республиканской инфекционной больнице продолжают лечение 75 пациентов, из них пятеро находятся в реанимации, а один подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Две женщины с коронавирусом ранее скончались.

Специалисты по регламенту продолжают противоэпидемические мероприятия, который включает выявление границ очагов, а также определение круга контактных лиц. К настоящему моменту в число последних входит чуть более 2,2 тыс. человек, всех уже обследовали.

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