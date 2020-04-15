Ульяновск, , 08:07 — REGNUM В Ульяновской области к тестированию на коронавирус планируют подключиться частные лаборатории. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В настоящее время исследования на наличие коронавируса проводятся в четырёх учреждениях здравоохранения, основная нагрузка легла на лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

«К проведению исследований планируют приступить также три лаборатории частной формы собственности, которые будут проводить исследования по желанию граждан и без назначения врача на коммерческой основе (не по медицинским показаниям)», — говорится в сообщении.

Какова будет стоимость данной услуги, не уточняется.

В ведомстве подчёркивают, что действующие лаборатории области обеспечены требуемым количеством тестов для проведения исследований. Также в области отработана маршрутизация доставки проб в лаборатории из других государственных учреждений здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Ульяновской области работают четыре лаборатории, где ежедневно проверяются 200−300 тестов. В мае планируют запустить ещё пять лабораторий (на базе педуниверситета, областной детской клинической больницы, центральной клинической медико-санитарной части, горбольницы № 1, кожвендиспансера). В планах — довести число исследований до 1 тыс. в сутки.

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Всего в области провели свыше 4 тыс. исследований на наличие вируса, из них около 70% тестов проведено в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

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