Красноярск, , 08:06 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал приостановить работу храмов и церквей, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в красноярском оперативном штабе по коронавирусу.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю рекомендовал Красноярской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) приостановить проведение массовых мероприятий и приём граждан с 16 по 30 апреля.

Священнослужителей и обслуживающего персонала культовых зданий это не касается.

К архиереям Красноярской митрополии в связи с предписанием Роспотребнадзора обратился митрополит Пантелеимон, сообщили в Красноярской епархии.

«В связи с полученным предписанием Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, рекомендую и настаиваю совершать все богослужения при закрытых дверях храмов», — говорится в обращении.

Уточняется, что в случае прихода молящихся на Пасхальную службу, «возможно» их размещение на открытом воздухе. Расстояние между каждым человеком должно быть 3−4 метра. Желающие поставить свечи и подать требы должны будут входить в храм по одному.

Как сообщало ИА REGNUM, всего к 14 апреля в Красноярском крае был подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, в том числе 17 человек выздоровели.