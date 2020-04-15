Иркутск, , 08:00 — REGNUM В Приангарье завершено расследование громкого уголовного дела о незаконной массовой лесной вырубке в заказнике «Туколонь», где главным обвиняемым стал теперь уже бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Задержание Сергея Шеверды в московском аэропорту «Шереметьево» Цитата из видео оперативной съемки

Помимо бывшего чиновника, по данному делу проходят еще трое должностных лиц. Им предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий», «Пособничество в незаконной рубке лесных насаждений», «Пособничество в нарушении режима особо охраняемых природных территорий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Шеверда знал об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки, но ничего не предпринял. В результате на площади около 120 га лесному фонду РФ был причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

Тогда ещё министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан 6 июня 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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