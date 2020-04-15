Кемерово, , 07:58 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы четыре новых пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В то же время, один пациент накануне, 14 апреля, после лечения был выписан из больницы. Это уже четвёртый выписанный пациент с коронавирусом.

Продолжают лечиться ещё 15 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Таким образом в Кузбассе на данный момент официально зарегистрированы 19 случаев заражения.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 1128 человек, большинство из них ранее из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.