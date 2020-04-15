Москва, , 07:58 — REGNUM Денис Проценко, главный врач медицинского центра в московском поселке Коммунарка, где находятся на лечении пациенты с COVID-19, вылечился после заражения коронавирусом. Об этом он написал 15 апреля на своей странице в Facebook.

Медик также сообщил о завершении карантина, в котором он находился в период болезни, и переходе полноценный рабочий день.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно о положительном результате тестов на SARS-CoV-2, которые сдал Денис Проценко.

Читайте ранее в этом сюжете: В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко