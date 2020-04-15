Воронеж, , 07:49 — REGNUM Дополнительные меры в целях нераспространения коронавируса могут быть приняты в Воронежской области. Об этом 14 апреля на заседании оперштаба заявил губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Я прошу всех находиться в режиме высокой готовности к развитию ситуации, принятию дополнительных мер. Возможно, кому-то они могут показаться достаточно жёсткими», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области действует режим повышенной готовности, с 31 марта введён режим самоизоляции.

В регионе подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом. За последние трое суток скончались четыре человека — у одного пациента коронавирус был подтверждён лабораторно, ещё у троих заражение подтверждали первичные тесты.