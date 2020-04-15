Ханой, , 07:46 — REGNUM Во Вьетнаме вступил в силу декрет о введении наказания за распространение фейков или недостоверной информации о коронавирусной инфекции в соцсетях, сообщает агентство Reuters.

Теперь всем, кто распространяет в социальных сетях недостоверную информацию, слухи, фейки о коронавирусе SARS-CoV-2, грозит штраф в размере 10−20 млн донгов (около $426—853). Отмечается, что действие декрета распространяется не только на тему коронавирусной инфекции, но и на другие случаи публикации лживых сведений. В связи с этим американские правозащитники уже выражают беспокойство.

По последним данным, во Вьетнаме подтверждено 267 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии от болезни вылечились уже 169 пациентов, ни одного летального случая зафиксировано не было.

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