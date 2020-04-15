Ульяновск, , 07:45 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии коронавируса провели свыше 4 тыс. исследований на наличие вируса, из них около 70% тестов проводится на одной площадке, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 14 апреля, в Ульяновской области 4035 исследований на наличие инфицирования новой коронавирусной инфекцией, из них 68,9% проведены лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

Напомним, обязательное тестирование на коронавирус проводится в отношении прибывающих в Россию с признаками респираторных заболеваний, контактных лиц, больных с внебольничной пневмонией, пожилых (старше 65 лет) при обращении за медицинской помощью с признаками респираторных заболеваний, медработников из группы риска.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Ульяновской области работают четыре лаборатории, где проверяются сданные на коронавирус тесты. До конца апреля в регионе планируется открыть ещё пять диагностических лабораторий. С учётом их открытия число тестов за сутки вырастет вдвое (в настоящее время проводится 200−300 тестов), власти планируют довести число исследований до 1 тыс. в сутки.

Напомним, с начала пандемии в регионе подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны. 14 апреля умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом, которая последние сутки находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.