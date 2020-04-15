Нью-Дели, , 07:42 — REGNUM 11 439 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Индии после подтверждения инфекции еще у 9756 пациентов, 15 апреля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

С начала вспышки SARS-CoV-2 в Индии также зафиксировано 377 летальных исходов из-за осложнений при заболевании COVID-19 и 1305 случаев выздоровления. Среди индийских регионов по уровню случаев инфицирования лидируют: штат Махараштра (2686), столичная территория Дели (1561) и штат Тамилнанд (1204).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Индии в связи с опасностью распространения коронавируса был продлен до 3 мая режим всеобщего карантина.

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