Новосибирск, , 07:42 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 9:00 сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы семь пациентов с коронавирусом, в том числе жительница Бердска. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что два новых случая — завозные: новосибирцы вернулись из Москвы и Сочи. Ещё пять — близкий круг контактов ранее выявленных пациентов.

Таким образом, в регионе сейчас официально зарегистрированы 53 пациента с коронавирусом, из них 12 человек выздоровели, один — скончался. В детской больнице находятся 19 детей с подозрением на заражение. В инфекционную больницу госпитализировано 114 взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтверждённым диагнозом.