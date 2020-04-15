Ухань, Китай, , 07:33 — REGNUM Временный госпиталь в городе Ухане, столице провинции Хубэй в центральном Китае, прекратил свою работу в связи с падением заболеваемости COVID-19, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Уханьский госпиталь «Лэйшэньшань» (кит. «гора бога грома») был построен за десять дней специально для лечения больных COVID-19. Последняя группа пациентов госпиталя была переведена в обычные госпитале 14 апреля.

Закрытие госпиталя стало важным моментом в борьбе Уханя с эпидемией нового коронавируса. Это означает, что ситуация с COVID-19 в городе вернулась на нормальную траекторию, отметил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

На церемонии закрытия доктора и медсестры раскрыли флаги и написали свои имена на одежде своих коллег на память о долгой битве. Власти заявили, что «Лэйшэньшань» не будет демонтирован немедленно, но продолжит существовать некоторое время.