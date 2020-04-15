Токио, , 07:23 — REGNUM Власти Японии рассматривают возможность выделения гражданам страны компенсации в размере 100 тысяч йен (около $930) в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 и вызванного ей влияния на национальную экономику, заявил генсек японского правительства Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

«Мы намерены рассмотреть предложение лидера партии «Комэйто» выделить по 100 тыс. иен каждому гражданину Японии», — заявил он.

Суга добавил, что этот вопрос будет рассматриваться после того, как будут внесены поправки в бюджет Японии на текущий финансовый год.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля депутаты парламента Японии договорились, что снизят себе заработные платы на 20%. Вырученные от этого деньги планируется направить на помощь пострадавшим от введения чрезвычайной ситуации в стране.

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