Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Свободный доступ к навигационным данным, собираемым приложением Apple Maps, в виде обобщенной статистики открыла американская корпорация Apple, 14 апреля сообщается на сайте компании.

Теперь любой желающий, используя специализированный сайт, может изучить тенденции передвижений людей в различных странах мира, в том числе и РФ. Указанная информация будет получена из осуществляемых пользователями запросов маршрутов.

Все данные представлены в обезличенном виде. Учет передвижений владельцев мобильных устройств не попадет в статистику. Предполагается, что с помощью этого сервиса местные власти смогут оценивать, какие виды транспорта предпочитают использовать граждане в период ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля корпорации Apple и Google объединили усилия в создании приложения, которое будет предназначаться для слежения за людьми с целью выявления зараженных коронавирусом.

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