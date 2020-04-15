Бергамо, Италия, , 07:20 — REGNUM Несколько пансионатов в городах Предоре, Стеццано и пригороде Бергамо в Ломбардии (Италия) продезинфицировали российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами, сообщили 15 апреля в пресс-службе Минобороны России.

«Похвально, что две страны объединяются, чтобы оказать помощь пострадавшим», — прокомментировала мероприятия генеральный директор пансионата «Санта Чиара» Мариэлла Мани.

В свою очередь, сотрудница регистратуры учреждения Бруна Дзанотти отметила, что обработка комплексов сможет помочь в противодействии распространению коронавируса и лечению заболевших.

Отмечается, что за всё время работы в Италии российские военные провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 59 населенных пунктах Ломбардии. Обработку прошли 63 объекта, более 400 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 51 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Ранее в министерстве обороны России сообщали, что восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, проходивших лечение в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, выписаны.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России сообщило о восьмерых выздоровевших в госпитале в Бергамо