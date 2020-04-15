Кемерово, , 07:15 — REGNUM В Кемеровской области сегодняшнего дня, 15 апреля, введён особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

На это время в регионе устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в два раза увеличивается размер штрафов за нарушения.

«Для должностных лиц сумма штрафа при нарушении составит — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для граждан — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

На это время запрещается: устраивать свалки горючих отходов; загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами; оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Также вводится запрет на сжигание мусора и разведение костров.