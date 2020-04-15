Ульяновск, 15 апреля 2020, 07:12 — REGNUM У пациентки с подтверждённым заражением коронавирусом, которая скончалась в Ульяновске, «неоднократно останавливалось сердце», и «последние сутки» она находилась на аппарате» искусственной вентиляции лёгких. Врачи «сделали всё возможное». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Обращаясь к жителям, глава региона констатировал, что, «к огромному сожалению, нашу область тоже не обошла стороной трагедия». 14 апреля в городской больнице скончалась 68-летняя пациентка, у которой было установлено заражение коронавирусом. В скорую помощь она обратилась 8 апреля, хотя почувствовала ухудшение состояния здоровья 1 апреля, после возвращения из Москвы. Ей диагностировали заражение коронавирусом, назначив интенсивную терапию. Но 13 апреля состояние пациентки «резко ухудшилось».
Глава региона призвал жителей, особенно пожилых граждан, «соблюдать все возможные меры предосторожности», «ограничить контакты с кем бы то ни было». По его словам, в условиях самоизоляции жителям помогают волонтёры.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны. Кроме того, ещё у 23 жителей предварительно подтверждено заражение коронавирусом.
13 апреля Сергей Морозов подписал изменения в указе о режиме повышенной готовности, предполагающие обязательную самоизоляцию для всех, кто прибывает из других регионов. Это связано с тем, что в область «возвращается очень много людей и из столичных регионов, и из других субъектов, которые могут оказаться носителями инфекции». Напомним, в марте обязательный режим самоизоляции был введён для тех, кто вернулся из зарубежной поездки.
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