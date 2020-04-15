Ульяновск, , 07:12 — REGNUM У пациентки с подтверждённым заражением коронавирусом, которая скончалась в Ульяновске, «неоднократно останавливалось сердце», и «последние сутки» она находилась на аппарате» искусственной вентиляции лёгких. Врачи «сделали всё возможное». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Обращаясь к жителям, глава региона констатировал, что, «к огромному сожалению, нашу область тоже не обошла стороной трагедия». 14 апреля в городской больнице скончалась 68-летняя пациентка, у которой было установлено заражение коронавирусом. В скорую помощь она обратилась 8 апреля, хотя почувствовала ухудшение состояния здоровья 1 апреля, после возвращения из Москвы. Ей диагностировали заражение коронавирусом, назначив интенсивную терапию. Но 13 апреля состояние пациентки «резко ухудшилось».

«За ночь у неё неоднократно останавливалось сердце, что косвенно указывает на проблемы сердечно-сосудистой системы. Медики нашей больницы всё время находились рядом, и оказывали экстренную помощь. Последние сутки женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Врачи сделали все возможное, чтобы помочь ей. К сожалению, спасти пациентку не удалось. Я глубоко соболезную родным и близким. Это большая трагедия для всех нас», — сказал Сергей Морозов, напоминая, что «эта болезнь очень коварна, страшна».

Глава региона призвал жителей, особенно пожилых граждан, «соблюдать все возможные меры предосторожности», «ограничить контакты с кем бы то ни было». По его словам, в условиях самоизоляции жителям помогают волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, из них два человека прошли лечение и были выписаны. Кроме того, ещё у 23 жителей предварительно подтверждено заражение коронавирусом.

13 апреля Сергей Морозов подписал изменения в указе о режиме повышенной готовности, предполагающие обязательную самоизоляцию для всех, кто прибывает из других регионов. Это связано с тем, что в область «возвращается очень много людей и из столичных регионов, и из других субъектов, которые могут оказаться носителями инфекции». Напомним, в марте обязательный режим самоизоляции был введён для тех, кто вернулся из зарубежной поездки.

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