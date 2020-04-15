Мехико, , 07:05 — REGNUM Столкновения между уличными торговцами и полицейскими произошли в городе Валье-де-Чалько в Мексике, сообщает El Universal.

В результате потасовки пострадали не менее десяти сотрудников полиции. По предварительной версии, драка началась из-за ДТП с участием полицейской машины и автомобиля, принадлежавшего одному из торговцев. Из-за этого коллеги потерпевшего в количестве 100 человек напали на сотрудников полиции. В настоящее время по инциденту ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля сотрудники правоохранительных органов Мексики обнаружили тело пропавшего в начале месяца журналиста Виктора Фернандо Альвареса Чавеса в окрестностях города Акапулько. Отмечалось, что накануне исчезновения журналист получал угрозы от преступных группировок.

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