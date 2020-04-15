Екатеринбург, , 06:58 — REGNUM В трёх регионах Уральского федерального округа вопрос с наличием медицинских кадров стоит наиболее остро. Об этом на совещании заявил полпред Николай Цуканов, сообщает пресс-служба полпредства.

В Курганской области для работы с создаваемыми в связи с коронавирусом инфекционными койками не хватает 79 врачей. В Свердловской необходим 291 врач анестезиолог-реаниматолог. В Челябинской не хватает 277 анестезиологов-реаниматологов и 59 инфекционистов.

Как сообщало ИА REGNUM. в шести регионах УрФО к 13 апреля было создано 5 487 коек. Процесс их создания продолжается.