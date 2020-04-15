Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Российские дипломаты направили обращение в офис американской фирмы Squire Patton Boggs, которая может быть причастна к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге (Чехия). Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе посольства РФ в США на странице в Facebook.

«По сообщениям противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs», — цитируют в диппредставительстве посла Анатолия Антонова.

По его словам, в Вашингтоне пока не ответили на обращение.

«По всей видимости, им есть, что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — сказал дипломат.

Напомним, памятник маршалу Коневу на площади Интербригады в шестом районе Праги был демонтирован с пьедестала 3 апреля по решению муниципальных властей. В России пообещали не оставлять без ответа этот акт вандализма.

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