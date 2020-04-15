Москва, , 06:33 — REGNUM Только 22% жителей России, которые из-за риска распространения коронавируса работают удаленно, довольны такой работой, говорится в результатах исследования, проведённого компанией Ipsos.

Различные недостатки в удаленной работе отметили 78% опрошенных граждан. Больше трети респондентов (34,5%) признались, что им тяжело сосредоточиться дома, из-за чего падает эффективность работы. Еще 33,8% ответили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу (33,8%). Другие недостатки, среди которых плохо оборудованное рабочее место или маленький экран ноутбука, назвали 32,9% респондентов.

Исследование проводилось с 6 по 8 апреля, в опросе приняли участи около тысячи жителей крупных городов России в возрасте 18−65 лет. Также эксперты проанализировали информацию социальных сетях.

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