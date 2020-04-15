Южно-Сахалинск, 15 апреля 2020, 07:16 — REGNUM Одна из форм поддержки бизнеса Сахалинской области — выдача беспроцентных кредитов действует с 8 апреля. За несколько дней в региональный Фонд развития предпринимательства обратились 16 предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
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На 15 апреля было оформлено два заявления, один кредит уже выдан.
Первым получателем оказался владелец сети кафе в Южно-Сахалинске Алексей Чен.
«У нас вынужденные каникулы, но людям нужна зарплата. Им необходимо платить за жильё, покупать продукты. Поэтому я обратился в Фонд за помощью», — пояснил бизнесмен.
Максимальный размер займа — до 1 млн рублей, срок кредита — один год, при этом первые шесть месяцев — льготный период.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за выплатами по безработице обратилось более 400 человек.