Южно-Сахалинск, , 07:16 — REGNUM Одна из форм поддержки бизнеса Сахалинской области — выдача беспроцентных кредитов действует с 8 апреля. За несколько дней в региональный Фонд развития предпринимательства обратились 16 предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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На 15 апреля было оформлено два заявления, один кредит уже выдан.

Первым получателем оказался владелец сети кафе в Южно-Сахалинске Алексей Чен.

«У нас вынужденные каникулы, но людям нужна зарплата. Им необходимо платить за жильё, покупать продукты. Поэтому я обратился в Фонд за помощью», — пояснил бизнесмен.

Максимальный размер займа — до 1 млн рублей, срок кредита — один год, при этом первые шесть месяцев — льготный период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за выплатами по безработице обратилось более 400 человек.