Веллингтон, , 06:29 — REGNUM В Новой Зеландии было выявлено шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, еще 14 случаев считаются предварительно подтвержденными, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Таким образом общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 1386. По словам Блумфилд, сейчас на территории Новой Зеландии зафиксировано 16 очагов инфекции. К ним недавно добавился один из домов престарелых в Окленде.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии находятся 13 человек, из них двое — в критическом состоянии. С начала пандемии от COVID-19 в стране излечились 728 человек.