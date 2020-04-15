Москва, 15 апреля 2020, 06:45 — REGNUM В среду, 15 апреля, в Москве будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +5… +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 16 апреля в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), 0… +2 °С.
Ветер западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °С днём и −3… +2 °С ночью.
В четверг, 16 апреля, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +4… +9 °С. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °С.