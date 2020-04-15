Сиэтл, США, , 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.

44-летняя пациентка сейчас находится в изоляции в Сиэтле (штат Вашингтон), ей сделали инъекцию в левое плечо. Процедура заняла всего несколько секунд.

«В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было в порядке», — сообщила женщина.

Она сравнила инъекцию с обычной прививкой от гриппа и рассказала, что принимает участие в тестировании вакцины, чтобы внести свой вклад в победу на коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщала, что вакцины от коронавируса следует ждать не ранее, чем через 12 месяцев.

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