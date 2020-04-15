Кемерово, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Из-за пожаров на горных отвалах в Новокузнецком районе и Киселёвском городском округе Кузбасса введён режим «Чрезвычайная ситуация».
В региональной администрации уточнили, что речь идёт об отвалах отработанных горных пород в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе и о выработке открытых горных работ ликвидированной шахты «Красный Кузбасс» в Киселёвском городском округе.
Режим ЧС введён с 14 апреля и до ликвидации очагов горения.
«Мы должны полностью исключить риск распространения пожаров на населенные пункты и леса», — сказал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности губернатор Сергей Цивилёв.
Он поручил определить объём работ, подготовить подъездные пути и площадки для техники, организовать мониторинг чистоты воздуха.