Абакан, , 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.

Уточняется, что все случаи выявлены в Абакане. Состояние пациентов медики оценивают как удовлетворительное, они госпитализированы.

Таким образом, по состоянию на 15 апреля всего в Хакасии зарегистрировано 26 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека выздоровели.

COVID-19 в регионе подозревается ещё у четырёх человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 апреля в Хакасии было подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре члена правительства Хакасии отправлены на карантин