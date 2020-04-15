Владивосток, , 06:21 — REGNUM Сотрудники полиции совместно с представителями мэрии города Артём провели проверку соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Как показала проверка, не все горожане отнеслись серьёзно к рекомендациям оставаться дома, не выходить на улицу без уважительной причины, не собираться большими компаниями и соблюдать ограничительную дистанцию.

«В результате полицейскими задокументированы нарушения режима самоизоляции. Для принятия решения материалы направлены в территориальную административную комиссию», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции напомнили: за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины для физических лиц предусмотрены штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, за три последних дня в Москве было выявлено 25 нарушителей режима самоизоляции, с диагностированной коронавирусной инфекцией.