Улан-Удэ, , 06:08 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии в регионе вылечились от COVID-19 23 человека. Также зафиксировано два случая смерти от болезней, вызванных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

В настоящее время в больницах Бурятии находятся 15 детей с коронавирусной инфекцией. Пятеро взрослых пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Бурятии скончалась 86-летняя пациентка с COVID-19. Врачи боролись за ее жизнь 17 суток, однако не смогли спасти женщину.

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