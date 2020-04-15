Хабаровск, , 06:19 — REGNUM В министерство социальной защиты населения Хабаровского края обратилось более 400 человек, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Специалисты уже рассмотрели часть заявлений, и первые выплаты в 6 тыс. рублей уже начались.

Единовременная материальная помощь оказывается работникам организаций, деятельность которых приостановлена постановлением правительства Хабаровского края № 97-пр.

«Если человек находится в отпуске без сохранения зарплаты с 27 марта по 30 апреля 2020 года, либо уволен в этот период (за исключением случаев увольнения за виновные действия). Также единовременная помощь будет оказана индивидуальным предпринимателям, чей бизнес приостановлен в соответствии с вышеуказанным постановлением», — пояснили в минсоцзащиты населения Хабаровского края.

Всего материальную помощь может получить до 7,5 тыс. человек. На эти цели из резервного фонда правительства края выделено 45 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по три тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях, родители которых оказались без работы, предложил выплачивать президент России Владимир Путин.