Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM Госдума приняла изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», которым произведена подмена исторических понятий. Председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член Центрального Совета Общероссийского Движения Поддержки Флота Сергей Пономарёв считает, что подобное обращение с историей страны недопустимо и преступно.

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Речь идёт об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны», внесённый депутатом Госдумы Шамановым. Вместо понятного и правильного слова «Победа» в названии праздника, появилось нейтральное «окончание войны».

«День победы над Японией, который мы отмечаем 3 сентября, и эта дата даже присутствует на обратной стороне медали «За победу над Японией», теперь низведена до непонятной формулировки «День окончания войны». Эта подмена сравнима со сносом памятников Героям Отечества и напоминает о попытке заставить наш народ отказаться от памяти подвига наших предков. Нам предлагают суррогат, контрафакт, отменяющий гордость за наше славное историческое наследие. Фактически это перепрограммирование сознания, попытка нивелировать ценности, которые были достигнуты величайшим трудом», — сказал Сергей Пономарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд уважаемых жителей Сахалинской области обратился к руководству России с просьбой не допустить искажения исторической правды, которую предлагают депутаты Госдумы.