Новосибирск, , 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф. Об этом сообщает пресс-служба правительство Новосибирской области.

Недавно пара вернулась из Санкт-Петербурга и им было выдано предписание Роспотребнадзора — они находились под наблюдением врачей и не должны были покидать дом в течение 14 дней. Супруги же, не дождались окончания карантина, отправились в отдел по вопросам миграции, чтобы выписаться из ранее проданной квартиры. Они планировали вернуться в Санкт-Петербург и уже приобрели авиабилеты, но были задержаны сотрудниками полиции. Теперь им грозит принудительное помещение в обсерватор и штраф — от 15 до 40 тысяч рублей.

Также среди нарушителей самоизоляции в Новосибирской области — владелец сауны, продавцы шашлыков, интим-товаров и самогонных аппаратов.

Всего по данной статье задержано 20 человек, семеро из них оштрафованы на 15 тыс. рублей каждый, общая сумма штрафов — 105 тысяч рублей.

За последнюю неделю региональный минпромторг проверил 52 торговых центров Новосибирска, из которых в 15 работали отделы, не вкходящие в перечень товаров первой необходимости. Информация передана в правоохранительные органы.

Со 2 по 13 апреля правоохранительными органами региона составлено и направлено в суд 49 административных протоколов, из них 20 в отношении физических лиц и 29 в отношении юридических лиц. Уже наказаны 12 юрлиц (семь оштрафовано на общую сумму 175 тысяч рублей, двое приостановили деятельность на 25 суток и трое — на 30 суток). На девять граждан, находившихся общественные места, составлены протоколы, двоим уже выписаны штрафы по 1000 рублей.