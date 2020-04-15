Москва, , 05:41 — REGNUM Российским школьникам, находящимся на домашнем обучении во время карантинных мероприятий, следует ограничить использование гаджетов, сообщили 15 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что таким образом будет обеспечена лучшая профилактика заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза.

«Постарайтесь организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество», — посоветовали родителям в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали также ограничить просмотр ТВ, и предусмотреть занятия физкультурой в течение дня.

Ранее в ведомстве посоветовали школьникам проводить регулярные физкультминутки и гимнастику для глаз.

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