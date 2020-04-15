Новосибирск, , 05:37 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на 20:00 14 апреля, официально зарегистрировано 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 пациентов здоровы и выписаны, один мужчина скончался.

Уточняется, что мужчине было 68 лет. На фоне тяжёлой сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца) развилась пневмония. Заболел он 1 апреля, лечился самостоятельно. Спустя шесть дней в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован. В больнице диагностировали двустороннюю пневмонию. Его поместили в отделение реанимации, а 8 апреля перевели на ИВЛ. Сейчас под наблюдением врачей находятся 1402 человека, 9498 новосибирцев сняты с наблюдения.