Сеул, , 05:27 — REGNUM В Южной Корее за последние сутки было зафиксировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике достигло 10 591. Также за прошедшие сутки в стране выздоровели 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в южнокорейской армии зафиксировали повторный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что коронавирусом SARS-CoV-2 заразился один из представителей сухопутных войск в Сеуле.

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