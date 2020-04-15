Буэнос-Айрес, , 05:31 — REGNUM В Аргентине в результате заражения коронавирусной инфекцией умерли ещё семь человек. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба администрации президента.

Таким образом, общее число умерших в следствие заболевания COVID-19 и вызываемых им осложнений составляет 105 человек.

Также за прошедшие сутки в Аргентине были подтверждены 166 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 2 443.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о решении продлить режим самоизоляции, введённый в стране из-за пандемии коронавируса 19 марта, по 26 апреля включительно.

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