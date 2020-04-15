Якутск, , 05:29 — REGNUM В Якутии на 15 апреля число заражённых коронавирусной инфекции увеличилось на три случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Алдане и один — в Якутске. Заболевшие находятся в больницах, круг их контактов установлен, берутся пробы», — сказали в штабе.

На 15 апреля в Якутии общее число инфицированных коронавирусом — 35, из них 20 пациентов продолжают лечение в инфекционных стационарах: девять — в Алдане, пять — в Ленске, пять — в Якутске и один — в Вилюйске.

Полностью излечились от коронавирусной инфекции 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на 15 апреля остаётся 54 случая зараженных коронавирусной инфекцией, лечение получают 45 человек.