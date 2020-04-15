Владивосток, , 05:14 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Приморье вынес решение временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Приморской митрополии было рекомендовано не допустить массовых мероприятий и временно приостановить посещение гражданами храмов Владивостокской, Находкинской и Арсеньевской епархий.

«При этом необходимо соблюдение правил личной гигиены и дезинфекционного режима в религиозных учреждениях», — прокомментировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, храмам в Крыму Роспотребнадзор запретил принимать прихожан на Пасху.