Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Самолёт компании «Аэрофлот» с гражданами России на борту вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке, сообщается 14 апреля на сайте воздушной гавани.

Рейсом su103 российских граждан доставят сначала в петербургский аэропорт «Пулково» 15 апреля в 11:00 мск, а через полтора часа самолёт направится в московский аэропорт «Шереметьево» .

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Нью-Йорке <…> подавляющее большинство желающих (276 человек) были зарегистрированы на рейс», — сообщили журналистам в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

Ранее в Минкомсвязи РФ сообщали, что в ближайшие дни запланировано вернуть на родину около пяти тысяч граждан России.

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