Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Число умерших с подтвержденным заражением коронавирусом нового типа в США достигло нового рекорда — 2228 человек, говорится в данных Университета Джонса Хопкинса за 14 апреля.

Днём ранее показатель смертности от болезни COVID-19 составил 1509 человек, при этом последние дни он снижался.

Сегодня, по данным университета, в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек.

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